Amir Dervišević bo kariero nadaljeval v indijskem prvoligašu

Za Nogometni klub Maribor je Amir Dervišević odigral 161 tekem in za vijoličaste dosegel 18 zadetkov. Po osmih sezonah v Mariboru pa bo 29-letni Ljubljančan s svojimi nogometnimi vrlinami navduševal indijske navijače. Kariero bo namreč nadaljeval v Indiji, in sicer pri tamkajšnjem prvoligašu East Bengal. Tam se bo moral navaditi na popolnoma novo kulturo, hrano in ljudi. Če ga še vedno skrbita visoka vlaga in vročina na treningih in tekmah, ga ne skrbi več tamkajšnja hrana. Tik pred odhodom smo ga odpeljali v indijsko restavracijo, kjer je prvič poskusil jedi, ki bodo od tega tedna del njegovega vsakdana.