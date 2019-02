Amy Klobuchar v boj za predsedniški stolček

"Našemu narodu ne sme vladati kaos, temveč priložnosti,"njene besede povzema The Huffington Post.

"V času, ko moramo pozdraviti srce naše demokracije in obnoviti našo zavezanost skupnemu dobremu, stojim pred vami kot vnukinja rudarja, prva ženska, ki je bila izvoljena v ameriški senat iz zvezne države Minnesota, in oznanjam svojo kandidaturo za predsednico Združenih držav Amerike."

Senatorka slovenskih korenin Amy Klobuchar je kandidaturo za predsednico ZDA napovedala pred množico podpornikov, ki so se zbrali kljub snegu in mrazu.

"Nimam politične mašinerije, nimam denarja, sem pa žilava," je dejala z odra skupaj z možem Johnom in hčerko Abigail in med drugim napovedala vrnitev ZDA k mednarodnim podnebnim sporazumom, boj za splošno zdravstveno varstvo vseh Američanov, imigracijsko reformo ter med drugim "zdravljenje srca naše demokracije in obnovo zaveze za skupno dobro".

"Ima ogromno srce in veliko sočutja do drugih. Preveč je razdvojenosti v državi, potrebujemo nekoga, ki bo združil državo," je dejala Brenda Kivi, ki se je udeležila zborovanja.

58-letna Klobucharjeva stavi na svojo zmerno politiko ter priljubljenost na srednjem zahodu ZDA, ki ga morajo demokrati osvojiti, če se želijo prebiti v Belo hišo. O njeni kandidaturi se je tako ugibalo že dlje časa, saj številne ankete kažejo, da ima demokratska stranka z njo morda največ možnosti, da dobi nazaj regijo, ki jo je na volitvah 2016 presenetljivo osvojil Trump, piše STA.

Predsedniške volitve bodo v ZDA potekale sicer leta 2020, a od začetka letošnjega leta so se v tekmo za predsedniški stolček podali že številni demokrati, Klobucharjeva pa je postala že peta ženska kandidatka na demokratski strani. Med drugim se bo morala pomeriti z Elizabeth Warren inKamalo Harris. Po napovedih bo tekma za demokratsko nominacijo izredno natrpana, nekateri ameriški mediji predvidevajo, da bi se za nominacijo lahko potegovalo tudi 20 demokratov. A Klobucharjeva se že od samega začetka (ameriški mediji so skorajda že po zaprisegi Donalda Trumpazačeli ugibati, kdo se mu bo postavil po robu leta 2020 ter kdo ima največ možnosti za zmago) pojavlja na vrhu seznamov demokratskih kandidatov, ki imajo največ možnosti za osvojitev nominacije. Glavno merilo za izbiro kandidata pa bo kot kaže, kdo ima največ možnosti premagati Donalda Trumpa.