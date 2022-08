Ana Netrebko bo kljub peticiji vseeno nastopila na Ljubljana Festivalu

Ugibanja je konec: ruska operna diva Ana Netrebko bo kljub ostremu nasprotovanju ukrajinske skupnosti v Sloveniji 26. avgusta v okviru Ljubljana Festivala nastopila v Cankarjevem domu. Odločitev je sporočil direktor in umetniški vodja festivala Darko Brlek. Nanj je z zagonom peticije "Ni treba Netrebko" pritiskala ukrajinska skupnost že od konca julija in si prizadevala za prepoved njenega nastopa. Podpisalo jo je več kot 700 ljudi, ki so tako pritrdili stališču, da Netrebko podpira diktatorski režim Vladimirja Putina.