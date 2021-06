Tamaro Zidanšek v Parizu spremljala družina in nekaj navijačev

Ni se izšlo, kot si je želela, a Tamara Zidanšek si z uvrstitvijo v polfinale elitnega Rolanda Garrosa zasluži globok poklon. Rusinja Anastazija Pavljučenkova je bila v polfinalu boljša s 7:5 in 6:3. Rusinja se je v ključnih trenutkih uspela zbrati bolje od 23-letne Konjičanke. Tako kot Zidanškova se je tudi njena šest let starejša tekmica prvič v karieri prebila med najboljše štiri igralke enega od turnirjev velike četverice. Na lestvici je sicer Pavljučenkova na 32. mestu, Tamara pa je trenutno še vedno 85. V Pariz se je odpravila tudi Tamarina družina in nekaj navijačev, ki so kljub oteženim razmeram za potovanja želeli biti ob igrišču.

