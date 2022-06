Angela Merkel je napad na Ukrajino označila za veliko napako

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič se mudi na dvodnevem obisku v Ukrajini, kjer se želi seznaniti, koliko pomoči in predvsem kakšno trenutno potrebuje država, ki je sredi vojne vihre. Ukrajinska vojska je v protiofenzivi na jugu države osvobodila več deset vasi. Okoli 1000 vojakov in civilistov v Severodonecku na vzhodu države pa se je moralo iz mesta umakniti na območje tamkajšnje kemične tovarne, kar mnoge spominja na bitko za Mariupol. Ruske sile naj bi okoli 1000 zajetih borcev iz Azovstala odpeljale na sojenje v Rusijo. O trenutnih razmerah je prvič po odhodu s položaja javno spregovorila nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel. Napad na Ukrajino je označila za veliko napako, hkrati pa branila svojo preteklo politiko do Rusije.