Angelo Merkel kamere zopet ujele med močnim tresenjem

Spomnimo, nemška kanclerka Angela Merkel je v sredini junija na vroč dan v Berlinu sprejela ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega,a ko sta igrali himni obeh držav, se je 64-letnica močno tresla. Podobno se je ponovilo tudi deset dni pozneje, ko jo je na slovesnosti ob prevzemu poslov nove nemške pravosodne ministrice Lambrechtove spet zajela huda tresavica.

Tokrat je stala ob finskem premierju Anttiju Rinneju, ki so ga v Berlinu sprejeli z vojaškimi častmi. Ko je igrala nemška himna, so številne kamere, uperjene v Merklovo in finskega premierja, zopet ujele njeno močno tresenje.

Po incidentu je Merklova dejala, da se počuti "zelo dobro" in da "ni razloga za skrb". Njen predstavnik je dejal, da bo nadaljevala sestanke, kot je bilo načrtovano. 64-letnica je na čelu Nemčije že 14 let, napovedala pa je že, da je to njen zadnji mandat, ki se bo končal leta 2021.