Anita Šumer prejela priznanje za najboljšo kuharsko knjigo leta 2021

Po Ani Roš, najboljši kuharski mojstrici na svetu, je Slovenija prejela še eno prestižno priznanje povezano s kulinariko. Anita Šumer, je mojstrica peke z drožmi, zdaj pa je za svojo knjigo Umetnost krašenja kruha na Švedskem prejela še prestižno nagrado Best of the Best Gourmand World Cookbook 2021, torej najboljša kuharska knjiga leta 2021. To je nagrada, ki velja za oskarje na področju kuharskih knjig, njena knjiga pa si je prvo mesto prislužila v konkurenci kar 1558 knjig iz več kot 200 držav.