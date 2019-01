Antarktika izgublja šestkrat več ledu, izginjajo deli 'imuni na spremembe'

Za študijo, objavljeno v ponedeljek v ameriški znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences, so znanstveniki izvedli eno najdaljših analiz mase ledu v 18 regijah Antarktike. Pri tem so uporabili fotografije iz zraka, posnete z letali ameriške vesoljske agencije Nasa, in satelitske posnetke več vesoljskih agencij.