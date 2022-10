Prvi krog predsedniških volitev ni prinesel absolutnega zmagovalca, v drugem krogu se bosta tako pomerila Anže Logar in Nataša Pirc Musar. Logar je prepričal nekaj manj kot 34 odstotkov, Pirc Musarjeva pa skoraj 27 odstotkov volivcev. Na volišča se je odpravilo le nekaj več kot pol vseh, ki bi to pravico in dolžnost lahko izkoristili. Slovenci bomo tako čez tri tedne nekaj dobili prvič: ali bo to prva ženska predsednica ali pa bo to predsednik, ki prihaja iz desnega političnega pola.