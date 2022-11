V petek je še zadnji dan pred volilnim molkom, v nedeljo pa se bosta v drugem krogu soočila Nataša Pirc Musar in Anže Logar. Slednjemu so na Trgu republike pripravili tako imenovano soočenje, kjer so petkovi kolesarji želeli predsedniškega kandidata soočiti z očitki, da ni neodvisen kandidat in da je Janševa lutka.