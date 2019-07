Apartmaji na hrvaški obali vsako leto dražji

Podrobnejša analiza po posameznih turističnih krajih kaže, da se cene močno razlikujejo. Na priljubljenem otoku Pag je tako povprečna cena npr. okoli 60 evrov, v Novalji, kamor prihajajo številni zabave željni iz vse Evrope in sveta, pa dosega skoraj 80 evrov.

V srednji Dalmaciji se cene gibljejo od 40 evrov pa vse do 86 evrov, npr. v Splitu, v južni Dalmaciji pa se povprečne cene gibljejo od 54 evrov na Korčuli pa do 77 evrov v turistično obleganem Dubrovniku. Manjše razlike med kraji so v Istri in Kvarnerju, še ugotavlja omenjeni portal.