'Apartmaji so dragi, prenovili jih pa niso že od časa Jugoslavije'

Nemški Tagesspiegel je hrvaškemu turizmu posvetil daljši članek, ki ga povzemajo tudi hrvaški mediji, med njimi portal 24sata.

Tagesspiegel piše, da so hrvaške plaže letos napol prazne, podobno kot trajekti, celo na višku sezone pa naj bi bilo praznih tudi veliko apartmajev. Število gostov naj bi padlo za več kot šest odstotkov, lastniki apartmajev pa naj bi beležili okoli 10-odstotne izgube v primerjavi z lanskim letom.

Nemci vzroke težav hrvaškega turizma delno vidijo v krepitvi turške in severnoafriške konkurence - prav na izgubah, ki so jih te destinacije v zadnjih letih trpele zaradi nemirov, naj bi namreč zadnje sezone cvetel hrvaški turizem, ki predstavlja okoli petino hrvaškega BDP.

Ker so turistični ponudniki pričakovali nadaljevanje trenda, se je število razpoložljivih postelj letos povečalo za 40.000, potem ko je bila rast že lani 60.000. A turistov nato vseeno ni bilo na Hrvaško, zato zdaj tam ponudba prekaša povpraševanje. Predvsem zato, pišejo Nemci, ker Hrvaška zanemarja vlaganja v infrastrukturo. "Imajo prekrasne otoke, ampak za garsonjero, ki jo niso obnovili še od časov Jugoslavije, hočejo 100 evrov na noč," pišejo.

Obregnili so se tudi ob drago parkiranje, drage ležalnike in fekalije, ki se iztekajo v morje. "Izgradnja kanalizacije namreč ni šla z roko v roki s povečevanjem števila postelj,"ocenjujejo in dodajajo, da so težave tudi v restavracijah, ki imajo težave z delavci in jih zato v zadnjem trenutku pred sezono iščejo v tujini.