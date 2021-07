Stara aplikacija za pogoj PCT pokazala vse osebne podatke, v izdelavi že nova

PCT pogoj (torej prebolelost, cepljenost ali dokazilo o negativnem testu) za vstop v gostinski ali nastanitveni obrat ostaja v veljavi. Predstavniki gostinstva in turizma so se medtem dobili na sestanku z zdravstvenim ministrom, vodjo svetovalne vladne skupine za covid-19 in direktorjem NIJZ, na katerem so hoteli doseči umik tega odloka, a jim ni uspelo. Gostinci so sprva napovedali celo, da se bodo preverjanju PCT pogoja uprli, posebej, ker aplikacija za preverjanje zaradi zapletov z zagotavljanjem anonimnosti osebnih podatkov še ne deluje. Kasneje pa so sklenili, da bodo ustanovili delovno skupino, ki bo naslavljala tovrstne težave.

