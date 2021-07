Aplikacija za preverjanje pogoja PCT še ne deluje

Po novem morajo poleg hotelirjev in nastanitvenih objektov pogoje PCT za vstop preverjati tudi gostinci. Ker aplikacija za preverjanje QR-kod še ne deluje, preverjajo prebolevnost, cepljenost oziroma ali imate negativen test ročno. Gostinsko turistična zbornica že opozarja, da ukrepi, ki se sprejemajo z danes na jutri - ukrep je bil namreč za gostince sprejet v petek - povzroča ogromno nezadovoljstvo med gostinci, ki pozivajo k uporu. Kaj so povedali po sestanku z gospodarskim ministrom in kako se s preverjanjem PCT-pogojev spoprijemajo gostinci in hotelirji na terenu?

