Kočevje sodi med najuspešnejše cepilne centre pri nas in s pomočjo aplikacije tam vodijo enostavno evidenco zainteresiranih in tistih, ki so se že cepili, prav tako pa jim pomaga pri hitrejšem organiziranju cepljenja. Posledično čakalnih vrst pred cepilnim centrom ni, prebivalci Kočevja pa so izredno navdušeni nad odlično organiziranostjo tamkajšnjega zdravstvenega doma.

icon-expand