Apokalipsa v Italiji: na severu silovita neurja, na jugu pekel

Silovito neurje je, še preden se je zneslo nad Slovenijo, ostre zobe pokazalo tudi pri zahodnih sosedih. Močno deževje, orjaška toča in silovit veter s sunki do 160 kilometrov na uro so razdejali sever Italije. Najhuje je bilo v Lombardiji, zlasti v Milanu z okolico, pa v Benečiji in Furlaniji-Julijski krajini. Poročajo o dveh smrtnih žrtvah in več poškodovanih. Prebivalce je šokirala toča zastrašujoče velikosti, z 19 centimetri je po ocenah vremenoslovcev rekordna v Evropi doslej. Veter je podiral drevesa in odkrival strehe, intenzivne padavine so prinesle tudi poplave. Škoda na infrastrukturi in v kmetijstvu je ogromna. Apokalipsi na severu se je pridružil še pekel na jugu. Na Siciliji se borijo z obsežnimi požari, zaradi katerih so morali zapreti letališče v Palermu.