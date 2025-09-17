Svetli način
Apokalipsa v Novem mestu: odkrite strehe, poplavljene stavbe, odpovedan pouk

Novo mesto, 17. 09. 2025 19.21 | Posodobljeno pred 9 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Lara Miklavčič
V 15 minutah je Novo mesto včeraj doživelo apokaliptične padavine, kot jih domačini ne pomnijo. V 10 minutah je padlo toliko dežja, da je v hipu zalilo šole, ki so odpovedale pouk, športna dvorana Leona Štuklja se je spremenila v bazen. Po Novem mestu še vedno ležijo podrta drevesa, gasilci pokrivajo strehe, v hišah in šolah pa brnijo naprave za izsuševanje.

