Apokaliptična superorožja in vzpon Kitajske

Spomladi 2018, v času predvolilne kampanje, je Vladimir Putin nagovoril zbrane poslance. "Nizko leteča, težko vidna manevrirna raketa, oborožena z jedrsko konico in s praktično neomejenim dosegom, nepredvidljivo potjo leta in zmogljivostjo predreti praktično vse prestrezne poti, je neranljiva za vse obstoječe in bodoče protiraketne sisteme in orožja zračne obrambe." Ruski predsednik je nato pokazal animiran video posnetek, ki je prikazoval let rakete.

Govoril je o manevrirni raketi Burevestnik (viharnik), ki so jo na zahodu poimenovali Skyfall. "Kot si morda mislite, nima nobena druga država česa takega. Morda se bo nekoč pojavilo kaj podobnega. Vendar bodo naši fantje do tedaj že iznašli kaj novega," je takrat dejal Putin in požel velik aplavz zbranih v dvorani, na zahodu pa povzročil precej veliko nelagodje.

Rusija je nove sisteme začela razvijati v želji, da poveča učinkovitost delovanja proti ciljem, zaščitenim s sistemi protiraketne obrambe oz. protiraketnim ščitom. Informacij, ki bi se v javnost precedile skozi sito ruskega obrambnega ministrstva, ni veliko, zato tudi ni znano, ali so nova orožja že deležna serijske proizvodnje, z izjemo Kinžala, hiperzvočne rakete zrak-zemlja. "Poglavitna prednost hiperzvočnih izstrelkov je, da zaradi izjemno visoke hitrosti letenja zmanjšujejo učinkovitost sovražnikovih protiukrepov. Predvideva se, da bo učinkovito prestrezanje tovrstnih izstrelkov možno šele z orožji usmerjene energije, kot so laserji," nam je pojasnil Miha Šlebir s Katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede.

A mnogi strokovnjaki se zavedajo, da Putinova oznanila niso povzročila zrušenja ravnovesja na področju jedrske oborožitve. Rusija je namreč že tako ali tako v prednosti. “Trenutnemu ruskemu strateškemu arzenalu ni para in tako bo, vsaj v bližnji prihodnosti, tudi ostalo,” meni Joshua Pollack , ameriški strokovnjak za jedrsko oborožitev. Navsezadnje, na Putinov govor se je odzval tudi ameriški obrambni minister James Mattis, ki je dejal, da lahko ruske rakete z jedrskimi bojnimi glavami tudi brez novih čudežnih orožij dosežejo ameriška mesta. Ob tem se seveda poraja vprašanje, čemu Rusija tako hiti z razvijanjem novih orožij in kaj počno Američani?

Kot kaže, Rusija v bližnji prihodnosti ne bo obširno vlagala v kopensko vojsko, temveč se bo posvetila modernizaciji starejših tankov in bojnih vozil. So pa Rusi bolj aktivni na nebu. Medtem ko lovca pete generacije Su-57 še razvijajo, veliko sredstev vlagajo v nabavo letal 4++ generacije Su-35. Predvidoma v prihodnjem letu naj bi vojska prejela tudi sistem protiletalske in protiraketne obrambe S-500. "Rusija si precej obeta tudi od uvedbe prvega oboroženega senzorsko slabo zaznavnega brezpilotnega letala Suhoj S-70," pove Šlebir. Projekt Suhoj S-70 je sicer še na ravni prototipa, prvi testni polet pa je bil izveden avgusta letos.

Sicer glavna težava Rusije, ki si prizadeva povrniti moč in ugled, ki ju je nekdaj imela Sovjetska zveza, je šibek gospodarski položaj države. Ob tem Šlebir izpostavlja, da je Rusija sicer sposobna razviti številne demonstratorje tehnologije, prototipe in celo zagnati maloserijsko izdelavo, vendar jim za množično proizvodnjo nemalkokrat zmanjkuje finančnih sredstev. To dejstvo pa bi vsekakor lahko bila težava pri udejanjanju Putinovih načrtov s šestimi superorožji. "Čeprav bodo nekateri od novih sistemov verjetno uspešno prestali razvojno in eksperimentalno fazo, je njihova množična proizvodnja še vedno vprašljiva. Pričakovati gre, da bo v operativno uporabo vstopil vsaj Sarmat, še zlasti, ker ne gre za revolucionaren sistem, temveč za preizkušen koncept medcelinske balistične rakete," ocenjuje Šlebir in dodaja, da obstaja možnost, da je Rusija pozornost javnosti vzbudila predvsem zato, da bi si izboljšala izhodišče v morebitnih pogajanjih o omejevanju strateške oborožitve.

"Tudi v ZDA pospešeno razvijajo hiperzvočne izstrelke, kakršna sta AGM-183A in Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW)," pojasnjuje asistent pri predmetu Uvod v oborožitvene sisteme na FDV. Kot pravi Šlebir, ZDA ob tem razvijajo še različna druga konceptualno nova orožja. "Tako so med vodilnimi pri razvoju tirnega oz. elektromagnetnega topa, različnih avtonomnih (robotskih) sistemov in bojnih laserjev, ki so na trenutni stopnji tehnološkega razvoja predvideni predvsem kot sistem za obrambo pred manjšimi, nizko letečimi brezpilotnimi letalniki."

Združene države Amerike so bile po padcu Berlinskega zidu praktično edina globalna velesila, a kot pravi Šlebir, se njihova vojaška premoč počasni zmanjšuje. Na konvencionalnem področju so ZDA preusmerile fokus s protiuporniškega delovanja h krepitvi zmogljivosti za delovanje v konfliktih visoke intenzivnosti. Naš sogovornik izpostavlja, da so ZDA kot prva država v operativno uporabo uvedle lovska letala pete generacije, kot je F-22. "Danes je na področju letalstva glavna prioriteta njihovo dopolnjevanje z večnamenskimi lovci, prav tako pete generacije, F-35, ki so lani vstopili v množično proizvodnjo. Letalo je razvito v treh različicah, in sicer za uporabo s kopenskih letališč, letalonosilk in amfibijsko-desantnih ladij.Podobno kot Rusija in Kitajska imajo tudi ZDA v razvoju nov senzorsko slabo zaznavni strateški bombnik (B-21), a v uporabo ne bo prišel prej kot v desetletju."

Posodablja se tudi ameriška kopenska vojska. V teku je proizvodnja goseničnih oklepnih vozil AMPV, ki so predvidena v več različicah, in sicer kot oklepni transporter, poveljniško vozilo, minometno vozilo ter vozilo za medicinsko evakuacijo. Američani tudi posodabljajo oklepnike 8x8-Stryker, tanke Abrams in samovozne havbice Paladin.