Apokaliptične poplave in plazovi v BiH: Še vedno iščejo devet pogrešanih

Nosečnica, pa še nerojeni otrok, objet zakonski par in babica, ki je dala svoje življenje, da je zaščitila dojenčka. Število žrtev, ki so življenje izgubile v katastrofalnih poplavah v Bosni in Hercegovini narašča. Ujma, ki je najhuje prizadela vas Jablanico, je nekaterim vzela celotne družine. Reševalne ekipe in prostovoljci se tri dni po katastrofi še trudijo iskati devet pogrešanih, čeprav upanja za preživele praktično ni več. V skoraj z obličja sveta izbrisana Jablanico se je odpravila tudi naša ekipa.