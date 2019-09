Apple ob padcu prodaje pametnih telefonov predstavil novi iPhone

Vodilni pri Applu so predstavili iPhone 11 Pro in 11 Pro Max, ter tudi cenejšo različico iPhone 11. Omenjeni modeli bodo imeli na hrbtni strani tri kamere, prav tako pa bo njihova baterija bolj dolgoživa. Kot pravijo, naj bi novi iPhone brez polnjenja zdržal štiri do pet ur več kot prejšnji modeli.