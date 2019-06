Apple pripravljen na ukinitev aplikacije iTunes

Ko je Apple ukinil Instagram in Facebook strani, povezane z iTunes, je bilo jasno, da namigovanja o ukinitvi aplikacije niso le govorice. Apple je kmalu za tem sporočil, da bodo iTunes nadomestili z aplikacijami Apple Music, Apple Podcasts in Apple TV. Kot so sporočili, se aplikacija umika s pametnih telefonov, medtem ko bodo uporabniki osebnih računalnikov še vedno uporabljali iTunes, tako v operacijskem sistemu Windows kot MacOS.

Apple je tudi predstavil nekaj novih varnostnih ukrepov, ki jih je obljubljal že lani, ko so pri podjetju obljubili, da bodo preprečili delovanje Facebookovih orodij za sledenje. "Zasebnost je osnovna človekova pravica," je ob tem povedal Applov direktor za razvoj programske opreme Craig Federighi.

Medtem pa ...

Pravosodni odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa je sprožil široko preiskavo o konkurenčnosti digitalnih trgov, ameriški mediji pa poročajo, da sta si pravosodno ministrstvo ZDA in Zvezna komisija za trgovino razdelila pristojnosti za preiskavo in morebitni pregon Amazona, Appla, Facebooka in Googla. Za zdaj še ni jasno, kaj nameravata dve vladni agenciji preiskovati.

Omenjena velika podjetja so v svetu in v ZDA deležna vse več kritik zaradi ogromne moči in vpliva na trgu, s čimer lahko škodijo potrošnikom in konkurenci. Regulatorji EU so na tem področju veliko bolj aktivni.