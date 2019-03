Aprila 2016 napadalec iz Christchurcha pristal na Brniku

Kot so pojasnili na GPU, nimajo podatkov o tem, ali je oseba bivala v katerem od slovenskih hotelov ali drugih nastanitvenih kapacitetah oziroma koliko časa se je zadrževala v Sloveniji. V skladu z določili zakona o prijavi prebivališča namreč ne hranijo več podatkov o hotelskih gostih iz takratnega obdobja.

Policija je preverjala tudi druge možnosti potovanja Tarranta, kot je izposoja avtomobilov, a uporabnih podatkov ni pridobila, so še navedli.

Avstralski skrajni desničar Brenton Tarrant je glavni osumljenec za petkov napad na dve mošeji v novozelandskem Christchurchu, v katerem je bilo ubitih 50 ljudi, še več deset pa jih je bilo ranjenih. Tuji mediji so v preteklih dneh poročali, da je bil novembra lani v Bolgariji, Romuniji in na Madžarskem. Pred tem pa leta 2016 in 2017 tudi na Zahodnem Balkanu, med drugim na Hrvaškem in v BiH.