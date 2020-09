Aprila za kar tretjino manj diagnoz z rakom v primerjavi z letom 2019

Bolezen verjetno ni izginila, na leto imamo okoli 15 tisoč novih odkritih primerov raka. Kako pomembno je, da je bolezen pravočasno odkrita, je vsem jasno. In še kako pomembno je tudi, da ti po tem, ko si to zahrbtno bolezen premagal, zagotovijo sledenje in ta program za sledenje zapoznelim posledicam onkološkega zdravljenja imamo. Problem pa je, ker se v ta program lahko vključijo le tisti, ki so zboleli do 30. leta starosti. Rak pa, kot vemo, ne izbira le mladih.