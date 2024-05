Aprilski sneg prinaša veliko skrbi gozdarjem in sadjarjem

Ste se prebudili v belo jutro? Kot so napovedovali vremenoslovci, je sneg marsikje pobelil tla. Največ, okoli 20 centimetrov, ga je namedlo v Zadlogu nad Idrijo in na hribu Pasja ravan, pa tudi v Bohinju, kjer so izmerili 12-centimetrsko snežno odejo. Med višje ležečimi kraji prednjači Vogel, kjer je v zadnjih 24 urah zapadlo kar 45 centimetrov novega snega. In aprilski sneg ni tisti, ki prinaša veliko veselja, prej veliko težav in skrbi za gozdarje in sadjarje. In kot pravijo vremenoslovci, ni še konec.