Aquarius v Sredozemlju ne bo več reševala prebežnikov

Ladja nevladnih organizacij Aquarius ne bo več izvajala reševalnih akcij migrantov v Sredozemskem morju, je sporočila mednarodna človekoljubna organizacija Zdravniki brez meja (MSF). Za to, da je prisiljena končati reševalne akcije, je okrivila pritiske in napade Italije in drugih evropskih držav.

Na odločitev se je že odzval italijanski notranji minister in voditelj skrajne Lige Matteo Salvini, ki je na Facebook profilu zapisal: "Manj prevozov migrantov, manj jih bo prispelo in manj bo mrtvih. Kar tako naprej." Odzvala se je tudi predsednica francoskega skrajno desnega Nacionalnega zbora Marine Le Pen, ki je tvitnila, da je to "odlična novica".