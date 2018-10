Sina lastnika podjetja z limuzinami čaka srečanje s sodnikom

Njegov odvetnik je policijo obtožil, da z neutemeljenimi obtožbami hiti pod pritiskom javnosti. Prav tako naj bi bil Nauman v posle družbe vpleten le kot oseba, ki je "odgovarjala na telefon", skrbel naj bi tudi za promocijo, medtem ko naj bi za posel, vključno z vzdrževanjem vozil, skrbel njegov oče Shahed.

Odvetnik je še prepričan, da mestne oblasti skušajo najti grešnega kozla, ker se pojavljajo vprašanja o varnosti cestnega odseka, kjer se je zgodila tragedija, in če bi se izkazalo, da je bilo res kaj narobe, bi lahko mestu grozila odškodninska tožba.

Guverner New Yorka je medtem dejal, da vozilo ni bilo primerno za vožnjo, saj da ni prestalo tehničnega pregleda, voznik pa naj ne bi imel primernega dovoljenja za upravljanje z vozilom. Lokalni urad za promet se s tem sicer ni strinjal, dejali so, da je vozilo pred kratkim dobilo prometno dovoljenje. Tudi 53-letni voznikScott Lisinicchianaj bi imel potrebno dovoljenje, je pa njegova družina medijem dejala, da ga je skrbelo, da je vozilo, ki ga vozi, v slabem stanju.

Voznik naj bi bil sicer izjemno sposoben, izkušen in odgovoren, oblasti pa bodo preverile ali je mogoče, da bi se v času nesreče slabo počutil. Njegov brat je medijem povedal, da če kdo, potem je bil Scott človek, ki je svoje delo jemal resno in se ga je loteval z vso odgovornostjo, pav tako po njegovem nikoli ne bi delal, če za to ne bi imel ustreznega dovoljenja.

Najhujša prometna nesreča na območju v zadnjih devetih letih se je zgodila v soboto, ko je vozilo zapeljalo mimo stop znaka, treščilo v parkirano vozilo in zapeljalo s ceste. Umrlo je 17 potnikov v limuzini, voznik in še dva pešca. Potniki so bili sicer namenjeni na zabavo za rojstni dan.