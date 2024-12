Aretirali 26-letnika osumljenega umora Briana Thompsona

Po obsežnem lovu je ameriška policija v Pensilvaniji aretirala 26-letnika, ki ga sumijo, da je v središču Manhattna umoril izvršnega direktorja ene največjih zdravstvenih zavarovalnic v ZDA. V njegovem nahrbtniku so odkrili pištolo z dušilcem, domnevno izdelano doma s 3D-tiskalnikom, ponarejene osebne dokumente, gotovino in na roko napisano besedilo. V njem je izlil svoje zamere do ameriških korporacij in zdravstvenega sistema, ki kuje dobičke tudi na plečih pacientov. Osumljenec je moral zaradi bolečin v hrbtenici v začetku leta na operacijo, sicer pa prihaja iz premožne družine, diplomiral je na prestižni univerzi in je v sorodu z republikanskim poslancem iz Marylanda.