Aretirali glavno finančno direktorico tehnološkega velikana Huawei

Podjetje več informacij nima in ne ve, kaj naj bi Meng storila narobe. Obenem je zatrdilo, da spoštuje vse zakone držav, v katerih posluje, vključno z izvoznim nadzorom in sankcijami Združenih narodov, ZDA ter Evropske unije.

Podjetje ne ve, kaj naj bi storila narobe

Podjetje je sporočilo, da je Meng prestopala z letala v Kanadi, kjer so jo pridržali na zahtevo ZDA, da se sooči z nedoločenimi obtožbami na sodišču v New Yorku. Podjetje več informacij nima in ne ve, kaj naj bi Meng storila narobe. Obenem je zatrdilo, da spoštuje vse zakone držav, v katerih posluje, vključno z izvoznim nadzorom in sankcijami Združenih narodov, ZDA ter Evropske unije.

ZDA preiskuje podjetje zaradi kršitve sankcij proti Iranu

Ameriško pravosodno ministrstvo zadeve še ni komentiralo. Wall Street Journal je pred meseci poročal, da pravosodno ministrstvo ZDA preiskuje Huawei zaradi kršitve sankcij proti Iranu. Kitajska je aprila pozvala Washington, naj podjetje pusti pri miru in se izogne povzročanju škode poslovnemu zaupanju.

ZDA so aprila konkurentu Huaweija, kitajskemu podjetju ZTE, prepovedale izvažati ameriško tehnologijo, prav tako zaradi kršenja sankcij proti Iranu in Severni Koreji.

Na aretacijo se je odzval republikanski senator iz Nebraske Ben Sasse, ki je izrekel Kanadi hvaležnost za aretacijo glavne finančne direktorice podjetja, ki krši ameriško zakonodajo in sankcije proti Iranu.

Dodal je, da si Kitajska prizadeva spodkopati ameriške nacionalno-varnostne interese. Včasih eksplicitno preko države, včasih pa naj bi bila kitajska agresija udejanjena skozi tako imenovane zasebne entitete, ki so po besedah senatorja povezane s komunistični stranko kitajskega voditelja Ši Džinpinga.