Aretirali Italijana, ki sta se izdajala za Georgea Clooneyja

58-letni Francesco Galdelliin njegov 45-letni poslovni partnerVanja Goffi sta bila na rdečem seznamu za najbolj zaželene kriminalce že od leta 2013. Hollywoodski zvezdnik George Clooneyje že leta 2010 v Italiji proti njima vložil tožbo, saj sta zlorabila njegovo identiteto. Obtožili so ju tudi več drugih prevar in goljufij. Ko je Clooney pričal na sodišču, je dejal, da so bile fotografije, na katerih je z Italijanoma, ponarejene, prav tako podpisi na dokumentih. Po njegovem 90-minutnem pričanju se je sodnikPietro Caccialanza zahvalil igralcu za njegovo izpoved, ki je "bila dolga kot film".