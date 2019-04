Aretirali Juliana Assangea

Ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea je britanska policija na ekvadorskem veleposlaništvu aretirala. Na ambasadi je sicer živel zadnjih sedem let. Britanska vlada naj bi Ekvadorju pred tem pisno zagotovila, da Assangea ne bo izročila v državo s smrtno kaznijo.

Juliana Assangea je britanska policija aretirala na ekvadorskem veleposlaništvu, kjer je živel zadnjih sedem let. Policija je ob tem sporočila, da so bili na veleposlaništvo povabljeni, po tem ko je Assangeu Ekvador odvzel diplomatski azil. "Julian Assange, 47, je bil danes, v četrtek 11. aprila, aretiran s strani policistov metropolitanske policije (MPS) na veleposlaništvu Ekvadorja," so zapisali. Dodali so, da je trenutno v pridržanju, na sodišču pa se bo pojavil "takoj, ko bo to mogoče". Uradno naj bi ga aretirali zato, ker se ni prikazal na sodišču oziroma kršil pogoje varščine na Otoku, poročajo tuji mediji. Fotografije in posnetki, kako policija uporniškega Assange z dolgo belo brado nosi iz prostorov veleposlaništva so hitro zaokrožile po svetu. V rokah naj bi imel kopijo knjige History of the National Security State ameriškega pisatelja Gora Vidala.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Velika Britanija naj bi sicer Ekvadorju zagotovila, da ustanovitelja Wikileaksa ne bo predala državi, kjer še vedno obstaja smrtna kazen, poroča Reuters. "Britanska vlada je to potrdila pisno, v skladu s svojimi lastnimi pravili," je po aretaciji dejal ekvadorski predsednik Lenin Moreno. Britanski zunanji minister Alan Duncan pa je dejal, da je aretacija sledila "obsežnemu dialogu med obema državama". Na aretacijo se je na Twitterju odzval tudi Wikileaks in dejal, da je Ekvador nezakonito odvzel azil in s tem "kršil mednarodno pravo".

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Da gre za "črni trenutek za svobodo medijev", je zapisal Edward Snowden in dodal, da bodo fotografije Assangea, ki ga 'vlečejo' iz veleposlaništva končale v zgodovinskih knjigah.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Med prvimi se je odzvala tudi Rusija in izrazila upanje, da Assangeu ne bodo kršene človekove pravice:"Seveda upamo, da bodo spoštovane vse njegove pravice," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Na ustanovitelja Wikileaksa so v zadnjih letih sicer letele obtožbe o sodelovanju z ruskimi oblastmi, predvsem pri objavi email sporočil, ki so jih v času ameriške predsedniške kampanje 2016 pridobili ruski hereji, končali pa so na Wikileaksovi spletni strani. Ga čaka izročitev ZDA? Assange se je na veleposlaništvo zatekel pred sedmimi leti, s tem pa se je izognil izročitvi Švedski, kjer mu je grozila aretacija zaradi domnevnega spolnega napada. Primer je Švedska leta 2017 sicer zavrgla. A Assange je na veleposlaništvu kljub temu vztrajal, saj je ves čas trdil, da ga preganjajo zaradi razkritij Wikileaksa, ter da ga bodo britanske oblasti izročile ameriškim. V ZDA pa mu grozi zaporna kazen, saj je Wikileaks med drugim razkril tudi določene zaupne dokumente ameriške vlade.

Kar sedem let se je skrival na ekvadorskem veleposlaništvu. FOTO: AP

A po sedmih letih se je razmerje med Assangeom in njegovimi gostitelji skrhalo. Ekvador ga je obtožil, da je Wikileaksu predal informacije o osebnem življenju predsednika Morena, spletni portal pa je objavil tudi dokaze o vpletenosti predsednika v korupcijski škandal. Morena pa je trdil, da Assange krši azilne pogoje ter "zunanjo politiko države". Assange pa je med drugim veleposlaništvo obtožil, da živi v nečloveških razmerah, da mora sam plačevati za zdravstveno oskrbo in čistiti za svojim mačkom. Razkritja Wikileaksa povzročila mednarodni škandal Spletni portal Wikileaks je zaživel leta 2006, ustanovili pa naj bi ga, po lastnih besedah, kitajski disidenti, novinarji, matematiki in tehnologi iz ZDA, Tajvana, Evrope, Avstralije in Južne Afrike. Pozornost svetovne javnosti pa stran pritegnila leta 2010, ko so objavili celo serijo zaupnih dokumentov, med drugim tudi ameriške vojske o vojni v Afganistanu in Iraku, kasneje pa tudi depeše ameriškega zunanjega ministrstva. Pri večjih razkritjih so sicer sodelovali priznani mediji, kot je The New York Times, The Guardian in The Spiegel. Istega leta je bil v ZDA izdal nalog za njegovo aretacijo, ki še vedno velja. Grozijo mu obtožbe veleizdaje.

Po aretaciji se je pred ekvadorskim veleposlaništvom pojavil plakat Assangea, usta mu prekriva ameriška zastava. FOTO: AP