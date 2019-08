Aretirali pijana pilota na letu družbe United Airlines iz Škotske

Škotska policija je za CNN potrdila, da sta bila pilota aretirana še na letališču, in to pred vkrcanjem na letalo. Oba sta brez težav prešla prijavo za posadko in varnostni pregled, policija pa ju je aretirala, ko sta oba neuspešno opravila preizkus alkoholiziranosti. "Pilota, stara 61 in 45, sta aretirana in bosta v priporu počakala do ponedeljka, ko bosta stopila pred sodnika,"je sporočila policija.

United Airlines je pilota suspendiral, o njuni usodi pa bodo odločili, ko bo primer zaključen na sodišču. "Varnost potnikov in posadke je naša prioriteta. Zaposleni morajo slediti najvišjim standardom in naša družba ima ničelno toleranco do alkohola,"je povedal tiskovni predstavnik United Airlinesa Jonathan Guerin. Let je bil odpovedan, nekaterim potnikom so rezervirali sedeže na drugih letih, večina pa je dobila bon za hrano in prenočišče, naslednji dan pa so nadaljevali pot prek drugih letov.