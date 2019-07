Aretirali politika, ki je s pištolo streljal v grmovje

Njegovi sosedi so že pred streljanjem poklicali policijo, ker se je na balkonu pod vplivom alkohola glasno neprimerno izražal, poroča avstrijski dnevnik Kronen Zeitung. Ta je prišla in ga pomirila. Ko je približno pol ure kasneje začel streljati, so sosedi ponovno poklicali policijo, ki je aktivirala posebno enoto in helikopter. Zasegli so mu pištolo, za katero je imel dovoljenje, in puško.

Po kratkem zaslišanju so ga odpeljali v bolnišnico, ker je predstavljal grožnjo sebi in drugim. Policija je proti njemu vložila ovadbo in ga ne bo pridržala, ker ni nameraval nikogar ustreliti. Prepovedali so mu posedovanje orožja. Tiskovni predstavnik svobodnjakov je potrdil aretacijo njihovega člana.