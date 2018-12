Aretirali še tri ljudi v povezavi z umorom turistk v Maroku

Maroške oblasti so v povezavi z umorom dveh mladih skandinavskih turistk, ki sta bili na pohodu v Visokem Atlasu, aretirale še tri osumljence. Danske oblasti so potrdile, da obstaja posnetek umora, ki ga je posnel eden od napadalcev in na katerem vzklikajo "sovražniki Alaha".

Turistki so našli 10 kilometrov od vasi Imlil, v pogorju Visoki Atlas. FOTO: AP Tri osumljence za umor 24-letne Danke Louise Vesterager Jespersenin 28-letne Norvežanke Maren Ueland so aretirali v Marakešu. Eden od osumljencev je v priporu že od ponedeljka. Sumijo, da je član skrajne islamistične skupine. Da je umor povezan s terorizmom kaže tudi videoposnetek umora, ki je zaokrožil po spletu. Na njem eden od napadalcev večkrat izreče besede"sovražniki Alaha" in govori o "maščevanju za naše brate v Hadžinu". Gre za vas na vzhodu Sirije, ki so jo pretekli teden iz rok skrajne skupine Islamska država zavzeli sirski uporniki ob podpori mednarodne koalicije pod vodstvom ZDA. Danska obveščevalna služba je danes potrdila pristnost tega posnetka. Dekleti sta si delili šotor, v katerem je policija tudi našla trupli. FOTO: AP Trupli mladih turistk so našli v ponedeljek na odročnem goratem območju deset kilometrov od turistične vasi Imlil v Visokem Atlasu, ki je izhodiščna točka za vzpon na 4167 metrov visoko goro Toubkal, najvišji vrh Severne Afrike. Odgovornosti za dvojni umor ni prevzel še nihče. Danski premierLars Lokke Rasmussen je v noči na danes obsodil ta"surov" zločin z morebitnimi političnimi motivi, lahko pa bi šlo celo za teroristično dejanje. Norveška premierka Erna Solberg pa je obsodila ta "brutalen in nesmiseln napad na nedolžni" osebi. Dekleti sta se sicer želeli vzpeti na bližnjo goro. FOTO: AP