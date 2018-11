Aretirali skrajneža, ki je poskušal zastrupiti vodno zajetje

Na Sardiniji so zaradi suma terorizma aretirali 38-letnega Libanonca palestinskih korenin, ki je po navedbah lokalne policije, poskušal zastrupiti vodno zajetje.

Moškemu, ki so ga aretirali v mestu Macomer v notranjosti otoka, očitajo, da je deloval za skrajno džihadistično skupino Islamska država. Strup so identificirali kot pesticid, ki je za ljudi nevaren že v majhnih količinah. Oblasti ga tako sumijo načrtovanja biološkega oziroma kemičnega napada, piše The New York Times.