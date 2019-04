Aretirali vodjo 'fašistične milice', ki preganja migrante v ZDA

Ameriška zvezna policija FBI je v soboto v Novi Mehiki aretirala 69-letnega Larryja Hopkinsa, ki vodi nezakonito oboroženo skupino za pregon migrantov in priseljencev v ZDA. Hopkins in njegovi fantje z orožjem ustavljajo in preganjajo priseljence, ki vstopajo v ZDA na ozemlju Nove Mehike zunaj mejnih prehodov.

FBI se je zganil dva dni po uradni pritožbi Ameriške zveze državljanskih svoboščin (ACLU), ki je skupino samooklicanih redarjev "Združeni ustavni domoljubi" (UCP) obtožila, da izvaja nezakonite aretacije oziroma pridržanja priseljencev in migrantov. Demokratska guvernerka Nove Mehike Michelle Lujan Grisham je nato ukazala preiskavo, svojo pa je potem sprožil tudi FBI. Z Aretacijo Larryja Hopkinsa ni bilo težav, saj je nekdanji kaznjenec, ki po zakonu ne bi smel imeti dostopa do strelnega orožja. Pripadniki UCP se oblačijo v kamuflažne uniforme in nosijo orožje ter lovijo ljudi, ki so videti kot Mehičani. Čeprav jih je manj kot deset, imajo tudi svojega tiskovnega predstavnika Jima Benvieja, ki je izjavil, da bo Hopkins kmalu izpuščen, ker gre za politični pritisk demokratske guvernerke. ACLU skupino opredeljuje kot fašistično milico, ki si nezakonito prilašča policijska pooblastila. "Aretacija jasno kaže, da mora biti vzdrževanje vladavine prava v rokah izurjenih in pooblaščenih profesionalcev, ne pa oboroženih samooklicanih redarjev," je sporočil pravosodni minister Nove Mehike Hector Balderas. Podobnih skupin, kot je UCP, je v ZDA vse več, saj jim izjave predsednika ZDA Donalda Trumpa dajejo potuho in pogum. Šlo naj bi za Trumpove volivce, čeprav jih predsednik ZDA doslej javno ni neposredno pohvalil, ker delujejo v nasprotju z zakoni vlade, ki jo vodi.