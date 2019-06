Aretiranega ruskega novinarja po pritisku javnosti izpustili

V Rusiji aretiranega novinarja spletnega portala Meduza Ivana Golunova so izpustili iz pripora in ovrgli vse obtožbe proti njemu. Po njegovi aretaciji zaradi domnevnega posedovanja drog mu je v bran stopila ruska javnost in večina medijev, ruski notranji minister pa je dejal, da so preiskave pokazale njegovo nedolžnost.

Ivana Golunova so po pritisku javnosti spustili iz zapora. FOTO: AP

V Rusiji so pred nekaj dnevi aretirali novinarja Ivana Golunova, ki je razkrival koruptivne posle med moskovsko politično elito in poslovneži – v njegovem nahrbtniku so domnevno našli droge, potem pa so preiskali še njegovo stanovanje. Spomnimo, med aretacijo naj bi Golunova celo pretepli, svoje rane pa je pokazal tudi v videoposnetku. Njegov odvetnik Dmitrij Džulaj je ob tem zatrdil, da ima Golunov zlomljena rebra in pretres možganov.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Njegova aretacija je sprožila buren odziv v Rusiji, mnogi mediji, tudi tisti, ki so znani kot pro-kremeljski, so se odločili za naslovnice z napisom "Jaz/mi smo Ivan Golunov". Organizirali so tudi proteste v Moskvi in Sankt Peterburgu, na katerih so aretirali več ducat ljudi.

Naslovnice treh velikih časopisov so stopile v bran Golunovu. FOTO: AP

Burna podpora Golunovu in pritisk na oblasti je bil očitno učinkovita, saj so ga izpustili in opustili obtožbe. Ruski notranji minister Vladimir Kolokoltsevje dejal, da krivda Golunova ni bila dokazana in da so v zvezi s tem primerom suspendirali dva policista. Da ga izpustijo, so se odločili po "temeljitih forenzičnih, bioloških in genetskih testih".

Golunov je 36-letni novinar, ki piše za novičarski portal Meduza. Redno objavlja članke, v katerih razkriva korupcijo in goljufive finančne sheme med moskovsko politično elito in poslovneži.