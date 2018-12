Aretirani par nič več osumljen in že na prostosti

47-letni moški in 54-letna ženska, ki ju je britanska policija aretirala v zvezi s preleti dronov, zaradi katerih je bil dalj časa popolnoma ohromljen promet na letališču Gatwick, sta oproščena vseh obtožb in že na prostosti. Policisti medtem nadaljujejo s preiskavo, letališče Gatwick pa je za informacijo, ki bi vodila do aretacije odgovornih, ponudilo 50.000 funtov nagrade.

Moški in ženska, ki ju je britanska policija aretirala v zvezi s preleti dronov, zaradi katerih je bilo najprej zaprto letališče Gatwick, nato pa dalj časa še vedno zelo moten promet, sta oproščena vseh obtožb, poroča BBC. Kot so sporočili susekški policisti, par ni niti več med osumljenimi. "Oba sta v celoti sodelovala s policijo," je dejal preiskovalec Jason Tingley in dodal, da pristojni medtem s polno hitrostjo nadaljujejo s preiskavo. Letališče Gatwick pa je hkrati za informacijo, ki bi vodila do aretacije odgovornih za prelete in povzročeni kaos na letališču, ponudilo nagrado v višini 50.000 funtov (dobrih 55.000 evrov). Droni na letališču Gatwick FOTO: AP 47-letni moški in 54-letna ženska, ki prihajata iz kraja Crawley blizu letališča, sta bila aretirana v petek zvečer, na podlagi suma "kriminalne uporabe dronov" oziroma "motenj storitev civilnega letališča z namenom ogrožanja operacij ali oseb". Promet na enem najprometnejših letališč na Otoku ustavili v sredo zvečer Letališče Gatwick je bilo zaprto več kot 36 ur, potem ko so v sredo zvečer v bližini vzletno-pristajalne steze opazili dva drona. Droni zelo ogrožajo letalski promet, saj bi lahko med drugim med letom trčili v potniško letalo ali pa bili posrkani v motor letala, kjer bi njihova močno vnetljiva litijeva baterija lahko povzročila katastrofo. V četrtek je nato letališče ostalo skoraj ves dan zaprto, v petek pa je bilo večinoma odprto, vendar promet zaradi številnih odpovedi še ni mogel v celoti steči normalno. V soboto so se razmere normalizirale. V času, ko je bilo letališče zaprto, so zabeležili kakih 40 poročil o dronih. Prizadetih je bilo več kot 140.000 potnikov, odpovedanih pa več sto letov. V Veliki Britaniji je od konca julija prepovedano upravljanje dronov v krogu enega kilometra od letališča. Za ogrožanje varnosti letal z dronom je predvidena do petletna zaporna kazen.