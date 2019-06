Argentina in Urugvaj ohromljena: brez elektrike ostalo 48 milijonov ljudi

Po navedbah največjega argentinskega dobavitelja elektrike Edesurja, je vzrok za izpad huda motnja v medomrežnem povezovalnem sistemu. Poročila kažejo, da je izpad elektrike prizadel tudi dele Brazilije in Paragvaja.

Zaradi obsežnega izpada elektrike sta celotna Argentina in Urugvaj okoli 7. ure zjutraj po lokalnem času ostala brez elektrike.

Izpad se je zgodil ravno v času, ko so se v nekaterih delih Argentine prebivalci odpravljali na volišča. V državi namreč potekajo lokalne volitve.

Argentinski mediji poročajo, da so mesta ohromljena, ne obratuje železniški promet, prav tako ne deluje prometna signalizacija. Državni sekretar za energetiko Gustavo Lopetegui je sporočil, da vzrok za izpad elektrike še ni znan. Popravila bi lahko trajala več ur.

Argentina in Urugvaj skupaj štejeta 48 milijonov prebivalcev. Med prizadetimi pokrajinami v Argentini so med drugim Santa Fe, San Luis, Formosa, La Rioja, Chubet, Cordoba in Mendoza, še poročajo argentinski mediji.