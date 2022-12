Argentina v primežu evforije, prvi čarterski let v Katar že razprodan

Argentino je zajela evforija. 46-milijonskemu narodu se, kot pravimo, meša od sreče. Stotisoči v središču Buenos Airesa in drugih mestih doma in po svetu že skoraj 24 ur slavijo torkovo zmago svoje nogometne reprezentance proti Hrvatom in s tem vstop v finale mundiala v Katarju. Gauči so vatrene premagali s 3 proti 0. Lionel Messi se je v njihovih očeh na lestvici nogometnih božanstev povzpel še stopnico bliže legendarnemu Diegu Maradoni. Argentinci nameravajo množično romati v Katar. Nacionalna letalska družba je že razprodala prvi čarterski let v Katar. Razočarani Hrvati, kot njihov zvezdik Luka Modrić, za poraz krivijo sodnika, ki je že v prvem delu tekme Argentincem dosodil enajstmetrovko. A so ponosni na vatrene, ki bodo, tako upajo, osvojili tretje mesto.