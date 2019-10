Kjerkoli se pojavi, sploh v Južni Ameriki, se svet zaustavi. Tako je bilo tudi, ko je Diego Armando Maradona kot trener nasprotnega moštva nedavno gostoval v argentinskem mestu Rosario. Tam je nekoč igral kot nogometaš in sprejem, ki so mu ga pripravili navijači, je bil nekaj posebnega in spektakularnega.