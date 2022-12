Če smo napovedovali, da bo vrhunec slavja Argentincev ob obelisku, pa se je le to končalo nekje nad mestom. Namesto v odprtem avtobusu pa na helikopterjih. Morda res nihče ni pričakoval takšne norije, predvsem pa je bilo nemogoče zagotoviti mir in red pri skoraj 6 milijonih evforičnih navijačev, ki so prišli na ulice glavnega mesta Argentine.