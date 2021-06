Argumenti pobudnikov in nasprotnikov pred referendumom glede novele zakona o vodah

11. julija se bomo Slovenci in Slovenke po več letih znova podali na zakonodajni referendum. Tokrat bomo izrazili svojo voljo glede novele zakona o vodah. Bitka, ki se odvija med okoljskim ministrstvom in pobudniki referenduma, je pogosto tudi ostra, minister je pred tedni celo dejal, da je bilo 50.000 podpisnikov pobude za referendum zavedenih in da gre v resnici za zakon, ki bo vode le še bolj zaščitil.

icon-expand