'Arriva bi morala skladno s svojimi obljubami urediti dostojno bivanje'

O razmerah, v katerih so v Kranju živeli filipinski delavci, ki bi vozili za podjetje Arriva, sta končno spregovorila tudi pristojno ministrstvo in inšpektorat. Primer že obravnavamo, a zakon je tak, da nastanitve nismo mogli prej preveriti, priznavajo. Hkrati pa tudi, ko nam primanjkuje okoli 100 inšpektorjev, težko sledimo trgu, dodajajo. O primeru bodo po zahtevi NSi-ja razpravljali tudi v Državnem zboru, saj da se morajo pogoji za delovanje agencij, ki zaposlujejo tuje delavce, obvezno zaostriti. S prstom žugajo proti vladi in pristojnemu ministru Luki Mescu, saj da za kršitelje preventivnih ukrepov ni, medtem pa se, kot pravijo, pošteni ljudje ukvarjajo z dodatno birokracijo, ki jo je prinesel ukrep tako imenovanega štempljanja.