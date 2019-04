Arsenovič: 'Gre za ustrahovanje moje celotne družine'

Grožnje mariborskemu županu Saši Arsenoviču se nadaljujejo. Potem, ko so se neznanci z granitno kocko lotili Hotela Maribor, nato pa z močnejšim pirotehničnim sredstvom restavracije Rožmarin, so poškodovali tudi dvoriščna vrata ob njegovi zasebni hiši. Arsenovič pravi, da so se teh vrat lotili že marca, ob ponovnem poskusu pa stvar postaja resna. Dodaja, da gre za ustrahovanje njegove celotne družine.