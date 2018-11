Asadove sile zavzele še zadnje oporišče IS na jugu Sirije

Mesto Tulul al Safa leži med provincama Damask in Svejda. Boji na tem območju so se začeli po julijskem smrtonosnem napadu na manjšino Druzov v Svejdi.

Tedaj je bilo v nizu samomorilskih napadov, napadih s strelnim orožjem in noži v tej provinci ubitih več kot 250 ljudi, večinoma civilistov. Džihadisti so zajeli tudi okoli 30 ljudi, večinoma žensk in otrok. To je bil najhujši napad na Druze v sedem let trajajoči vojni v Siriji.

Druzi predstavljajo okoli tri odstotke skupnega števila prebivalcev, kolikor jih je bilo pred vojno. Ker sledijo posebni veji islama, veljajo med sunitskimi skrajneži, kakršni so v IS, za heretike.

Režimske sile so napade na IS na tem območju še posebej okrepile v zadnjih nekaj tednih. Na območje so poslale okrepitve, povečala se je tudi uporaba letalskih sil.

Observatorij za človekove pravice, ki ima sedež v Londonu, sicer navaja še, da bi do umika borcev IS lahko prišlo tudi po dogovoru z vladnimi silami. Borci IS so se zdaj umaknili v puščavo Badija.

