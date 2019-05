Obtoženka bogokletstva Asia Bibi zapustila Pakistan

Po več letih zaporne kazni in čakanja na svojo usmrtitev so Asio Bibi lani oprostili kaznivega dejanja bogokletstva. Od takrat se je skrivala na tajni lokaciji, njen odvetnik pa je sedaj priznal, da je Asia že na varnem v Kanadi, kjer se je pridružila svoji družini.

Pakistanska kristjanka Asia Noreen, ki je večini poznana kot Asia Bibi, je po izpustu iz zapora, kjer je osem let čakala na smrtno kazen, zapustila Pakistan. Leta 2010 je bila obsojena na smrtno kazen zaradi bogokletstva, ki se v Pakistanu pogosto kaznuje s smrtjo, lani pa je vrhovno sodišče razveljavilo njeno obsodbo. Sosedje so jo obtožili bogokletstva Asio Bibi so muslimanski sosedje iz pakistanske vasi v bližini Lahoreja obtožili, da je v sporu glede skodelice vode žaljivo govorila o preroku Mohamedu. Le nekaj dni po sporu je lokalna mošeja delila obtožbe, da je Bibijeva storila kaznivo dejanje bogokletstva. Po obsodbi mošeje je lokalna mafijska skupnost vdrla v obtoženkin dom in jo pred očmi policije kruto pretepla, dokler naj ne bi priznala bogokletstva. Po izvedeni policijski preiskavi, so jo tudi aretirali, je zapisalBBC.

Asia Bibi je bila prv aženska, ki je bila zaradi bogokletja obsojena na smrtno kazen. FOTO: AP

Tožilci so dejali, da so sosede Bibijevi dejale, da mora prestopiti v islam, na kar naj bi kristjanka izjavila žaljive besede o preroku. Leta 2010 so jo obtožili na smrtno kazen. Pakistanski zakon namreč veleva, da se mora bogokletstvo in žaljiv govor o koranu kaznovati. Bibijevo naj bi usmrtili z obešanjem. S smrtjo grozili tudi njeni družini Ob razsodbi je Bibijin primer pridobil pozornost svetovne javnosti. Številne humanitarne organizacije so ustvarile peticije za njeno izpustitev, opustitev obtožb pa sta zahtevala tudi papež Benedikt XVI. in papež Frančišek. Veliko manj podpore je prejela na domačih tleh. Številni sosedje in islamski voditelji so zahtevali Bibijino takojšnjo usmrtitev, zaradi številnih groženj smrtjo pa se je morala skriti tudi njena družina. V kolikor bi bila obsojenka izpuščena, so s smrtjo grozili tudi njej. Muslimanski duhovnik Maulana Yousaf Qureshi je njenemu usmrtitelju obljubil skoraj 4500 evrov, je leta 2010 poročal The Guardian.

Njena družina je zaradi groženj s smrtjo zapustila Pakistan. FOTO: AP

Zaradi podpiranja pakistanskih kristjanov in nasprotovanja zakonom o bogokletstvu sta bila med drugim umorjena tudi minister za manjšine Shahbaz Bhattiin guverner indijske zvezne države Punjab Salmaan Taseer. Bhatti, edini kristjan v takratnjem ministerskem kabinetu, je zaradi svojih prepričanj predvidel svojo lastno smrt in je zato predhodo posnel poslovilni posnetek, v katerem se je ponovno zavzel za pravice pakistanskih kristjanov. "Do smrti bom zagovarjal njihove pravice," je dejal na posnetku, ki so ga po njegovi smrti objavile številne medijske hiše. Skrivala se je dokler ni zapustila Pakistana Bibijeva, prva ženska, ki je bila zaradi bogoskrunstva obsojena na smrt, je v času sojenja in tudi po razsodbi sodišča ohranila stališče nedolžnosti. Njeno nedolžnost pa je lani potrdilo tudi pakistansko vrhovno sodišče. Priznalo je namreč, da stojijo obtožbe zoper njo na nezanesljivih dokazih, krivdo pa je priznala pred množico, ki ji je grozila s smrtjo.

Proti Bibijevi so bili v Pakistanu organizirani številni protesti, ki so zahtevali njeno smrt. FOTO: AP