Assange začel sodni boj proti izročitvi ZDA

Assange je bil namreč leta 2012 po aretaciji zaradi obtožb posilstva na Švedskem izpuščen na prostost, a se je potem izognil odločanju o izročitvi s pobegom na ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu. Tam je ostal sedem let, 11. aprila letos pa ga je Ekvador predal britanskim oblastem.

ZDA so ga obtožile zarote z ameriško žvižgačko Chelsea Manning, tedaj še Bradleyjem Manningom, in sicer da ji je pomagal dešifrirati geslo računalniškega omrežja ameriške administracije, da je potem lahko objavil tajne depeše in dokumente State Departmenta in Pentagona. Za to mu grozi pet let zapora, vendar pa ni jasno, ali so to edine obtožbe zoper njega.