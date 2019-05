Assangeovo pismo iz zapora: obkrožen sem z morilci

"Izoliran sem od vseh možnosti za pripravo obrambe. Nimam računalnika, interneta in knjižnice. Tudi, če mi dostop omogočijo, ga omejijo na 30 minut, tako kot to velja za vse ostale zapornike," stoji v Assangeovem rokopisu, ki ga je prebral Dimmack. "Na drugi strani? Supersila, ki se že devet let pripravlja s pomočjo neskončnih milijonov, ki jih lahko porabi za ta sodni primer," je zapisal Assange.