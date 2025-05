Nova interpelacija: pod drobnogledom ministrica za kulturo

Stvar interpretacije, bi lahko rekli po referendumu, ki je na volišča privabil več kot 400.000 ljudi, ki so močno zavrnili vladni predlog po višjih pokojninah za kulturnike. Včerajšnji dan si namreč vsaka stran interpretira kot zmago. Medtem pa so poslanci NSi in Demokratov vložili novo interpelacijo. To je sicer že 11. interpelacija članov ministrske ekipe Roberta Goloba v tem mandatu, dvakrat od tega je bila interpelirana celotna vlada, tokrat pa bo pod drobnogledom ministrica za kulturo Asta Vrečko. Očitki zoper ministrico so širši, med drugim ji očitajo negospodarno rabo javnih sredstev, a Vrečko, kot pravi, se napada ne boji in o odstopu ne razmišlja. Podporo koalicijskih partnerjev ima, prikimavata Svoboda in SD.