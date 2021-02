AstraZeneca obljubila več cepiva, kot je sprva napovedala, a manj, kot se je zavezala v pogodbi

Farmacevtsko podjetje AstraZeneca je obljubilo, da bo Evropski uniji v prvem četrtletju dobavilo 40 milijonov odmerkov cepiva. To je devet milijonov več, kot je najprej nameravalo, a še vedno pol manj od količin, obljubljenih v pogodbi. Da bo dobavil celotno količino cepiva za prvo četrtletje, kot je dogovorjeno v pogodbi, je sicer že zagotovil tudi Pfizer. Vendar pa s tožbami zaradi zamud proizvajalcem zdaj grozi še Nemčija. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem kritična do odločitve Bruslja o nadzoru in morebitni prepovedi izvoza cepiva, proizvedenega v Uniji.

